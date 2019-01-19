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Uludağ'da sömestr yoğunluğu; tatilciler akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 15:18 | Son Güncelleme

SÖMESTİR tatilinin ilk gününde kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da adım atacak yer kalmadı.

Uludağ'da sömestr yoğunluğu; tatilciler akın etti

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- SÖMESTİR tatilinin ilk gününde kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da adım atacak yer kalmadı. Hafta sonunu ve sömestir tatilini fırsat bilip Uludağ’a çıkanlar, yoğun sis ile karşılaştı. Yoğun sisin ve kar yağışının etkili olduğu beyaz cennette görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da sömestir tatili ve hafta sonu tatili nedeni ile adım atacak yer kalmadı. Tatili fırsat bilip Uludağ’a akın edenler pistleri doldururuken 1. Oteller Bölgesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Pistlerde kayak yapanlar etkili olan kar yağışı ve sis nedeni ile zor anlar yaşarken,Uludağ’da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Telesiyejlere binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, çocuklar ise tatilin keyfini kayak kayıp, snowboard yaparak çıkardı.
İzmir’den Uludağ’a tatile gelen Ebru Duran, “İzmir’den geliyorum. Uludağ’ı çok beğendim, çok memnun kaldım. İlk defa geliyorum, çok güzel bir duygu. Bütün Türkiye’yi davet ediyorum. Normalde çok soğuk olur diye düşündüm ama, hava gayet güzel, hiç üşümedim. Sömestirin ilk gününde çok fazla yoğunluk var, çok kalabalık ve bayağı da sis var. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Ama yine de güzel” diye konuştu.
Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 10, en yüksek sıfırın altında 2 derece oldu. Kar kalınlığı da 116 santimetre olarak ölçüldü.

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Uludağ'da sömestr yoğunluğu; tatilciler akın ettiUludağ'da sömestr yoğunluğu; tatilciler akın ettiUludağ'da sömestr yoğunluğu; tatilciler akın ettiUludağ'da sömestr yoğunluğu; tatilciler akın etti

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