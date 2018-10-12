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Uludağ'da sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbahar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Uludağ'da sonbahar güzelliği

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbahar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. 1961 yılında milli park olarak koruma altına alınan, bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, uludağ köknarı ve batı karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. Uludağ, yaz mevsiminin bitip, sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri, büyüleyici manzarasıyla ilgi çekiyor.

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Uludağ'da sonbahar güzelliğiUludağ'da sonbahar güzelliğiUludağ'da sonbahar güzelliğiUludağ'da sonbahar güzelliği

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