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Uludağ’da tadilat krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

Uludağ’ın zirvesine teleferik ile çıkan yerli ve yabancı turistler, merdiven tadilatına takılıyor.Bursa’da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine yerli ve yabancı turistler, Uludağ’ın zirvesinde hem stres atıyor hem de serinliyor.

Uludağ’ın zirvesine teleferik ile çıkan yerli ve yabancı turistler, merdiven tadilatına takılıyor.
Bursa’da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine yerli ve yabancı turistler, Uludağ’ın zirvesinde hem stres atıyor hem de serinliyor. Kendi arabalarıyla gelenler buldukları gölge ve serin yerde havanın tadını çıkarırken, teleferik ile çıkanlar ise tadilata takılıyor. Kurbağakaya istasyonu çıkışında olan merdivenlerde tadilat yapıldığı için yerli ve yabancı turistlerin teleferiğin bahçesinden çıkmadan geri döndüğünü iddia eden Uludağ’daki işletmecilerden Erdal Mamiş, “Esnaf, taksici ve minibüsçü olarak çok mağduruz. Buradaki kapı kapandığından yolcular gelmiyor. Kapı kapalı olduğu için geri dönüyorlar. Aşağıdan binen yolculara ‘yukarıda bir şey yok. kapı kapalı’ dendiği için de kimse gelmiyor. Buradaki esnaflar mağdur. Siftah yapmadan günü kapatıyoruz. Buradaki 1-2 saatlik fayans işi var. Pazartesi gününden beri kapalı, öyle duruyor. Yetkililerden bir açıklama yok. Tadilat var diyorlar, ama tadilat da yapılmıyor. Normal servis 4-5 tur atması gerekirken bir tur bile atamıyor. Arap turistler de geliyor bekliyor. Dışarı çıkan dahi yok” dedi.
Uludağ Kayak Kulübü Başkanı Resul Köylü de, “Yetkililerin bir an önce burayı yapıp arkadaşların mağduriyetini ortadan kaldırması lazım. Bundan dolayı buranın bir tarafını açık tutsunlar, diğer tarafta yine çalışmalar devam etsin esnaf ve insanlar mağdur olmasın. Burada çok büyük iş yok” diye konuştu.
Tadilat yapılan merdivenlerin haricinde sağ ve solda ayrı 2 kapının olduğunu açıklayan Teleferik A.Ş. yetkilileri ise, zamanı geldiğinde tadilatı bitireceklerini söylediler.

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi

Uludağ’da tadilat krizi
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