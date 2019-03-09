Uludağ'da tatil keyfi yarıda kalmasın diye 7/24 nöbetteler

MİRAÇ KAYA - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapan 112 Acil Servis ve Sağlık Hizmetleri istasyonları ekipleri, sağlık sorunu yaşayan tatilcilerin imdadına yetişiyor.

Kış turizmi denilince ilk akla gelen yerlerden, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası Uludağ, Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Birinci Oteller Bölgesi'ndeki Acil Sağlık İstasyonu Merkezi ve Sağlık Hizmetleri İstasyonu'yla Bursa kent merkezinden kara yolu ile yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Uludağ'da dönüşümlü olarak çalışan 12 sağlık personeli, tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin düşme, yaralanma ve travmalara yerinde müdahale ediyor, durumu ağır olanları kent merkezindeki hastanelere ulaştırıyor.

Bünyesinde 17 otel, 7 bin yatak kapasitesi bulunduran ve 300 metre ila bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ'da çalışan 112 Acil Servis ekipleri, zorlu kış şartlarında hasta ve yaralılara müdahale için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.