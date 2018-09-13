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Uludağ'da uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Uludağ'da uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı

Uludağ'da uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı.

Ayı Pınarı mevkisinde kamp yapan C.Ş. bilinmeyen nedenle 150 metrelik uçurumdan düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Arama ve Kurtarma Timi, uzun uğraşlar sonucu C.Ş'ye ulaştı.

İlk müdahalenin ardından C.Ş. 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

C.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Bursa uçurum Uludağ

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