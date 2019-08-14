Uludağ'da yaralanan arkadaşını yaprak ve dallardan 'yorgan' yaparak korudu

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da arkadaşıyla mangal yakmak için Uludağ'a çıkan Aşkın Yüksel (49), düşerek yaralandı. Düştüğü yerde mahsur kalan Yüksel ve arkadaşı Rıdvan Hasanoğlu (52), AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Hasanoğlu, ekipler gelene kadar, vücut ısısının düşmesini engellemek için Yüksel'in üzerini ot ve ağaç yapraklarıyla kapattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi ve Kadıyayla mevkisi arasındaki bölgede meydana geldi. Aşkın Yüksel ve arkadaşı Rıdvan Hasanoğlu, dün öğle saatlerinde mangal yakmak için gittikleri bölgede yemeğin ardından yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında ayağı kayarak düşen Yüksel, yaralandı. Yaralı arkadaşını kendi imkanlarıyla kent merkezine götürmeye çalışan ancak başarılı olamayan Rıdvan Hasanoğlu, yetkilileri arayıp, yardım estedi. Hasanoğlu, vücut ısısının düşmesini engellemek için Yüksel'in üzerini ot ve ağaç yapraklarıyla kapattı. Bölgeye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasanoğlu'nun cep telefonuyla yönlendirmesiyle Uludağ'da yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yüksel'i ot ve yaprakların içinde bulan ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Üşüdüğünü söyleyen Aşkın Yüksel, UMKE ve AFAD ekiplerince alüminyum folyoya sarılarak kent merkezinde bekleyen ambulansa getirildi.

Düşüp yaralandıktan 5 saat sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.