HABER

Uludağ'da yaralanan arkadaşını yaprak ve dallardan 'yorgan' yaparak korudu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 08:29 | Son Güncelleme

BURSA'da arkadaşıyla mangal yakmak için Uludağ'a çıkan Aşkın Yüksel (49), düşerek yaralandı.

Uludağ'da yaralanan arkadaşını yaprak ve dallardan 'yorgan' yaparak korudu

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da arkadaşıyla mangal yakmak için Uludağ'a çıkan Aşkın Yüksel (49), düşerek yaralandı. Düştüğü yerde mahsur kalan Yüksel ve arkadaşı Rıdvan Hasanoğlu (52), AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Hasanoğlu, ekipler gelene kadar, vücut ısısının düşmesini engellemek için Yüksel'in üzerini ot ve ağaç yapraklarıyla kapattı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi ve Kadıyayla mevkisi arasındaki bölgede meydana geldi. Aşkın Yüksel ve arkadaşı Rıdvan Hasanoğlu, dün öğle saatlerinde mangal yakmak için gittikleri bölgede yemeğin ardından yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında ayağı kayarak düşen Yüksel, yaralandı. Yaralı arkadaşını kendi imkanlarıyla kent merkezine götürmeye çalışan ancak başarılı olamayan Rıdvan Hasanoğlu, yetkilileri arayıp, yardım estedi. Hasanoğlu, vücut ısısının düşmesini engellemek için Yüksel'in üzerini ot ve ağaç yapraklarıyla kapattı. Bölgeye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Hasanoğlu'nun cep telefonuyla yönlendirmesiyle Uludağ'da yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yüksel'i ot ve yaprakların içinde bulan ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Üşüdüğünü söyleyen Aşkın Yüksel, UMKE ve AFAD ekiplerince alüminyum folyoya sarılarak kent merkezinde bekleyen ambulansa getirildi.
Düşüp yaralandıktan 5 saat sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Uludağ'da yaralanan arkadaşını yaprak ve dallardan 'yorgan' yaparak koruduUludağ'da yaralanan arkadaşını yaprak ve dallardan 'yorgan' yaparak koruduUludağ'da yaralanan arkadaşını yaprak ve dallardan 'yorgan' yaparak koruduUludağ'da yaralanan arkadaşını yaprak ve dallardan 'yorgan' yaparak korudu

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Cip şarampole devrildi: 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandıCip şarampole devrildi: 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak öldü

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.