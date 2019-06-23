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Uludağ’da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 19:51 | Son Güncelleme

Bursa’da Uludağ Göller Bölgesi’ne gezmeye giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubu düşüp yaralanınca imdada kurtarma ekipleri yetişti.

Uludağ’da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

Bursa’da Uludağ Göller Bölgesi’ne gezmeye giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubu düşüp yaralanınca imdada kurtarma ekipleri yetişti. Kurtarma ekipleri yaralı turistleri alarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Türkiye’nin yaz ve kış turizminde önemli bir yere sahip olan Uludağ’a giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubundan 2 kişi düşüp yaralanınca imdada kurtarma ekipleri yetişti. Turistler, 2 arkadaşlarının düşme sonucu ayak ve kafalarında kırılmalar meydana gelince Afet ve Acil Durum (AFAD) ile jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbarı alan ekipler UMKE ekipleriyle birlikte turistlerin yaralandığı Göller Bölgesi’ne gitti. Burada turistlere ulaşan ekipler, yaralı turistleri taşıyarak sağlık ekiplerine ulaşımlarını sağladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen turistlerin tedavileri devam ediyor.

Uludağ’da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

Uludağ’da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

Uludağ’da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

Uludağ’da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

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