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Uludağ'da yaralı kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

BURSA’nın kayak merkezi Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma Timi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.  İl Jandarma Komutanlığı, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, Uludağ Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Bursa AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tatbikatta ekipler, kayalık arazide yaralıyla kucakta inip tırmanma, kayalık bölgede sedye ile yaralı tahliyesi, kanyon ve vadi içerisinde yaralı kurtarma ve tahliyesi eğitimi yaptı.

Uludağ'da yaralı kurtarma tatbikatı

BURSA, (DHA)- BURSA’nın kayak merkezi Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma Timi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, Uludağ Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Bursa AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tatbikatta ekipler, kayalık arazide yaralıyla kucakta inip tırmanma, kayalık bölgede sedye ile yaralı tahliyesi, kanyon ve vadi içerisinde yaralı kurtarma ve tahliyesi eğitimi yaptı.

FOTOĞRAFLI

Uludağ'da yaralı kurtarma tatbikatıUludağ'da yaralı kurtarma tatbikatıUludağ'da yaralı kurtarma tatbikatıUludağ'da yaralı kurtarma tatbikatı

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