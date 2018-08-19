Uludağ'da yaralıya askeri helikopterle sevk

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Uludağ'a arkadaşlarıyla gezmeye giden Hayrullah Zülfikar (56), dik araziden inerken kayıp düştü. Sağ ayağından yaralanan Zülfikar, jandarma tarafından kurtarıldı, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Hayrullah Zülfikar, bugün arkadaş grubuyla Uludağ’a gezmeye çıktı. Zülfikar dik araziden inerken kayıp düştü. Sağ ayağından yaralanan Hayrullah Zülfikar'ı düştüğü yerden çıkaramayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma ekibi yaralı Zülfikar'ı düştüğü yerden çıkardı. Hayrullah Zülfikar, daha sonra bölgeye gelen askeri helikopterle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Hayrullah Zülfikar'ın sağlık durumnun iyi olduğu öğrenildi.
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