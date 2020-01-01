HABER
  4. Uludağ'da yeni yıl coşkusu

Uludağ'da yeni yıl coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yeni yıla coşku ile girildi÷ Uludağ’ın 1’inci Oteller Bölgesi’ndeki kayak pistinde toplanan vatandaşlar, yeni yılı doyasıya kutladı.

Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yeni yıla coşku ile girildi÷
Uludağ’ın 1’inci Oteller Bölgesi’ndeki kayak pistinde toplanan vatandaşlar, yeni yılı doyasıya kutladı. Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü kış merkezinde ateş yakarak ısınırken, çocuklar da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kar kalınlığının 36 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da geçmiş yıllara oranla yoğunluğun az olması ise dikkat çekti. Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle birlikte bölgede havai fişek gösterileri yapılırken, vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Yeni yıla Uludağ’da girmek için geldiklerini belirten Fatih İnce, “Mangazlımızı yaptık, çayımızı içtik. Biraz gezdikten ve yeni yıla burada girdikten sonra ineceğiz. Yeni yılın herkese, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum” dedi. Çanakkale’den çocuklarıyla birlikte günübirlik olarak geldiklerini söyleyen Erdi-Melek Bilgin çifti ise, Uludağ’ın umdukları gibi çıktığını söyleyerek, kızakları ile birlikte geldiklerini ve kayarak karın tadını çıkardıklarını kaydetti. Çift, herkese ise yeni yıl için mutluluk dileklerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı
2020'yi denizde karşıladılar2020'yi denizde karşıladılar
Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandıEdirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İstanbul'da nefes kesen havai fişek gösterisi! 2020'ye böyle merhaba dediler!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.