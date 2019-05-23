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Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

Bursa’da yol genişletme çalışmaları sebebiyle Uludağ’ın eteklerindeki yüzlerce ağaç kesildi.

Bursa’da yol genişletme çalışmaları sebebiyle Uludağ’ın eteklerindeki yüzlerce ağaç kesildi. Çevreciler ağaç kesilmesine tepki gösterdiler.
Uludağ’ın Teferrüç, Kadıyayla ve Kirazlı bölgelerinde başlatılan yol genişletme çalışmaları kapsamında kesilen ağaçlar, çevrecilerin tepkisine sebep oldu. Çevreciler, şikayet dilekçelerini 20’ye yakın dağcılık kulübü üyeleri Bakut, Alfa Forever ve Doğader temsilcilerinin katılımı ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim etti.
Çevreciler dilekçede şunlara yer verdi:
""Teferrüç Mahallesi’nden Kadıyayla mevkine giden Buzcular patikası olan orman yolunda, yol genişletme çalışmaları ve ağaç kesimleri olduğunu gördük. Söz konusu çalışmanın Uludağ-Kirazlı’ya doğru devam edecek kanalizasyon hattı için yapıldığını öğrendik. Bu çalışmada yapılan yol, daha sonra araç çıkışına uygun hale getirilirse, yol kenarında yapılaşma ve kaçak ağaç kesimi olacağını biliyoruz. Bu çalışma sonucunda Uludağ ormanlarının ve Milli Park’ın zarar görmesinden endişe ediyoruz. Bu altyapı çalışmasının ağaç kesimi olmadan ve yol genişletilmeden yapılmasını ve söz konusu çalışma bittiğinde, araç çıkışının yasaklandığı bir orman yolu olarak doğal haliyle kalmasını talep ediyoruz."

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki

Uludağ’da yol bahanesiyle ağaç kesilmesine tepki
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