Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ'da dün akşam zirveye çıkmak için tırmanış yapan 2 dağcı kayboldu. Kar yağışı ile soğuk havanın etkili olduğu zirvede, jandarma ve AFAD ekipleri, 2 dağcıyı arıyor.

Dün sabah saatlerinde İstanbul'dan Uludağ'a gelen Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etti. Daha sonra zirve tırmanışına geçen 2 dağcı, akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından, sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti.

Aileleri dağcılara ulaşamayınca gece saatlerinde durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, jandarma ve AFAD ekipleri, dün gece arama çalışması başlattı. Ancak bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışmalarına yeniden başladı. Sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa'dan Uludağ'a yola çıktığı öğrenildi. 2 dağcıyı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

