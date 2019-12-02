HABER

Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:51 | Son Güncelleme

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Bursa'daki Uludağ'da kaybolan 2 dağcı ile ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa'daki Uludağ'da kaybolan 2 dağcı ile ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "02.12.2019 tarihinde gece 02.30 sularında Uludağ’da kaybolan 1988 doğumlu Mert Alpaslan ve 1982 doğumlu Efe Sarp isimli şahıslardan haber alınamadığı ihbarı üzerine valiliğimiz tarafından AFAD, Jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir" denildi.
Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sürerken, jandarma helikopteri de ekiplere havadan destek veriyor.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Vahşice öldürülen Ayşe Tuba’nın babası Serdar Arslan’dan açıklamalarVahşice öldürülen Ayşe Tuba’nın babası Serdar Arslan’dan açıklamalar
Esenyurt'ta minibüsçünün saldırdığı genç kızlar o anları anlattıEsenyurt'ta minibüsçünün saldırdığı genç kızlar o anları anlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında eşi tarafından katledilmişti! Genç kadının son anları kamerada

İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

2020 hac kontenjanı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.