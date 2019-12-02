Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (2)

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa'daki Uludağ'da kaybolan 2 dağcı ile ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "02.12.2019 tarihinde gece 02.30 sularında Uludağ’da kaybolan 1988 doğumlu Mert Alpaslan ve 1982 doğumlu Efe Sarp isimli şahıslardan haber alınamadığı ihbarı üzerine valiliğimiz tarafından AFAD, Jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sürerken, jandarma helikopteri de ekiplere havadan destek veriyor.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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