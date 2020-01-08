HABER
  4. Uludağ’daki aç hayvanların imdadına Osmangazi yetişti

Uludağ’daki aç hayvanların imdadına Osmangazi yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yoğun kar yağışının yaşandığı Uludağ’da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpekleri elleriyle besledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yoğun kar yağışının yaşandığı Uludağ’da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpekleri elleriyle besledi. Dündar, köpeklerin aç kalmaması için yol kenarlarına kuru mama bıraktı.
Uludağ’da birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışından en fazla etkilenen sahipsiz hayvanlar oldu. Kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yetişti. Hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmalarına kayıtsız kalmayan Başkan Dündar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Uludağ’a çıkarak yol boyunca gördüğü köpekleri kuru mama ile besledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sahipsiz hayvanların aç kalmalarını önlemek için, kar yerden kalkana kadar yiyecek dağıtmaya devam edecek.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avrupa’nın en güzel ve modern barınağı olarak gösterilen Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne sahip olduklarını hatırlatarak, “Bu barınağımızda hayvanların bakım ve tedavilerini yaparak sağlıklı hale getiriyoruz. Ekiplerimiz kış aylarının başlamasıyla birlikte Uludağ bölgesinde yaptıkları çalışma ile zorlu kış şartlarında hayatını sürdüremeyecek durumda olan yaşlı, hasta ve yavru olmak üzere toplam 163 hayvanı toplayarak barınağa götürdü. Bu hayvanlar sağlığına kavuşturuldu. Bazıları sahiplendirildi. Diğerleri ise kış aylarının bitmesinin ardından doğal ortamına bırakılacak. Yoğun kar yağışından dolayı beyaza bürünen Uludağ’da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara kuru mama bıraktık. Hayvanların kış aylarını tok geçirmeleri için ekiplerimiz düzenli olarak yiyecek bırakmaya devam edecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Komşu cinayetinin ayrıntıları iddianamedeKomşu cinayetinin ayrıntıları iddianamede
Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (2)Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

En üst yapılanmadaki isim öldürüldü

Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünya bu kaçışı konuşuyor! Yeni görüntüler ortaya çıktı

'Satılık oyun konsolu' ilanı veren polis, dolandırıcıyı yakaladı

Polis, dolandırıcıyı ilan vererek yakalandı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Konya'da vahşi cinayet! Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş

15 yıldır aranıyordu! Vahşi cinayet

Ünlü çiftin oğlu hastane bahçesinde öldürülmüştü! Görüntüler oraya çıktı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.