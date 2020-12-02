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Uludağ’daki acı kayıpların 1.yıldönümü

02.12.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Türkiye onlar için seferber olmuştu.

Türkiye onlar için seferber olmuştu. Uludağ’da geçtiğimiz yıl 1 Aralıkta kaybolan ve 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ın Bursalı arkadaşı Ömemr Yavuz duygulandıran bir paylaşım yaptı. Şehir dışında işi olması nedeniyle o gün iki dağcı arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkamayan Ömer Yavuz , Efe Sarp ile zirvede çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu” notunu paylaştı.
Ömer Yavuz, sosyal medya üzerinde üzerinden Efe Sarp ile geçen yıl 12 Kasım’da Uludağ Zirvesine düzenledikleri bir yürüyüşte çektirdiği fotoğrafla yaptığı paylaşımda ‘Aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu Efelerin Efesini kaybedeli...1 Aralık 2019 günü sabahı sisler arasında kaybolurken gördük son kez onları. Uludağ’ın buz gibi fırtınalı havasında kayboldular Mert ile. O hava şartlarında yaşamak için çok ama çok mücadele ettiler doğaya karşı. Maalesef başarılı olamadılar yenik düştüler. Arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuşlardı. Birçok insan bu olaydan çok ama çok etkilendi.Çok konuşulanlar oldu, acımasızca eleştirenler oldu onları, daha neler neler o dönemde... Yazılacak çizilecek ders alınacak o kadar olaylar var ki bu yaşadığımız talihsiz olaydan. Sonuçta 2 can kardeşimizi, arkadaşımızı, dostumuzu kaybettik... Rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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