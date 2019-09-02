HABER

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bursa’da 30-35 dereceyi bulan hava sıcaklığı herkesi bunaltırken, Uludağ eteklerinde yer alan doğal havuzlar büyülüyor.

Bursa’da 30-35 dereceyi bulan hava sıcaklığı herkesi bunaltırken, Uludağ eteklerinde yer alan doğal havuzlar büyülüyor. Şehrin gürültüsünden bunalan Bursalı vatandaşlar serinlemek için soluğu şelalerin oluşturduğu doğal havuzlarda alıyor.
Bursalı bazı vatandaşlar hafta içi mesai saatlerinden arta kalan zamanları ve hafta sonu tatillerini değerlendirmek için şehrin yanı başında bulunan Uludağ’ın havuzlarına gidiyor.
Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ, yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ederken, 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ ile şehir merkezi arasında en az 10 derece sıcaklık farkı oluşuyor. Günübirlik ziyaretçiler ve doğa severlerin tercihi Uludağ olurken, fazla vakti olmayanlar ise dere boylarındaki şelalelerin doğal havuzlarına akın ediyor
Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık ve Balaban Mahallerinde bulunan doğal havuzlara girerek serinleyen Adem Türkmen, "Bursa doğal güzellikleriyle harika bir yer. Yaz kış tüm nimetlerinden faydalanıyoruz. Yaklaşık 1000 metre rakımdayız. Kleopatra havuzu dedikleri bir yerdeyiz. Bursa sıcaktan kavrulurken, biz buz gibi sularda serinliyoruz" dedi.

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor

Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bozcaada'da karaya oturan geminin personeli için 72 saat süre!

Gemiyi terk etmediler! 72 saat süreleri var

Son dakika: Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması

İstanbul'da bir binada patlama!

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu!

Görenler polisi aradı! Cep telefonlarına sarıldılar

TEM'de 'makas' yarışı! Kazaya davetiye çıkardılar

İstanbul'da trafik terörü! Sonu gelmiyor

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 09.13'te deprem oldu

Ayder Yaylası'nda kaçak salıncaklar kaldırıldı

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.