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Uludağ’daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu...Son fotoğraf hayat kurtaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:10 | Son Güncelleme

Uludağ’da dün akşam zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Uludağ’daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu...Son fotoğraf hayat kurtaracak

Uludağ’da dün akşam zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 20 saate yakındır zor şartlar altında aranan 2 dağcının ailelerine "biz buraya gidiyoruz" diyerek fotoğraf gönderdikleri ortaya çıktı. Telefon irtibatı bulunmayan dağcıların telefonlarından sinyal de alınamazken fotoğrafı inceleyen kurtarma ekipleri 2 dağcının Göller Bölgesi’ne ilerleme ihtimaline karşı bu bölgede aramaları yoğunlaştırdı.
Edinilen bilgiye göre, dün zirveye çıkmak için Uludağ’a gelen İstanbul’lu 2 dağcı, sisin bastırmasıyla birlikte yönlerini kaybetti. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın 100 metre ilerisine 34 SK 2280 plakalı araçlarını park eden Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) isimli 2 dağcı zirveye çıkmak için yola koyuldu.
Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da sisin basmasıyla yönlerini kaybeden dağcılara aileleri ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri dün gece bir süre arama çalışmalarını sürdürdükten sonra hava şartlarının olumsuz etkisinden kaynaklı arama sabah saatlerine bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, diğer sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa’dan Uludağ’a yola çıktığı öğrenildi.
Çok sayıda arama kurtarma ekibi Uludağ’ın her bölgesinden zirveye doğru yürüyüşe geçti
İstanbul’da bir otomobil firmasında çalıştıkları öğrenilen iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarına Jandarma ve AFAD’ın yanı sıra bu sabah itibariyle gönüllü kuruluşlar NAK, AKUT, İHH, BAKUT, ve ANDA ekipleri de katıldı. Uludağ’ın Güney doğu yamacındaki Alaçam köyünden zirveye uzanan yol üzerinde de arama çalışması başlatan ekipler bu güzergah üzerinde de zirveye doğru ilerleyişe geçti.
Öte yandan birinci ve ikinci oteller bölgesinden keşiş kulübesi diye bilinen dağcı kulübesinin bulunduğu alana çıkın iki ayrı patika yol ile maden ve mandra bölgelerinden de ekipler önce dağcı kulübesinin olduğu bölgeye buradan da yedigöller bölgesine doğru arama faaliyetlerine başladı.

Uludağ’daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu...Son fotoğraf hayat kurtaracak

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