HABER

Uludağ’daki olayda 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ’da Ptt’ye ait kullanılmayan sosyal tesisin çatısındaki kar yığınlarının çökme anı ve sonrasında yaşanan can pazarı tatilcilerin kamerasına yansıdı.

Bursa Uludağ’da Ptt’ye ait kullanılmayan sosyal tesisin çatısındaki kar yığınlarının çökme anı ve sonrasında yaşanan can pazarı tatilcilerin kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda 6 kişi kar yığınlarının altında kaldı.
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da Birinci Oteller Bölgesi’nde Ptt’ye ait kullanılmayan sosyal tesisin çatısındaki kar yığınlarının çökme anı ve sonrasında yaşanan can pazarı tatilcilerin kamerasına yansıdı. Uludağ’da tatilde bulunan 6 kişi kar yığınlarının altında kaldı. Bölgedeki tatilciler, jandarma arama ekipleri ve AFAD, yaralıları kurtarmaya giderken o sırada yeni bir kar kütlesi daha çatıdan düşünce o anlarda kameraya yansıdı. Kurtarma çalışmalarında vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Baba ve oğlu trafik kazasında yaralandıBaba ve oğlu trafik kazasında yaralandı
Gaziantep'te damat dehşeti: 3 ölü, 2 yaralı (2)- YenidenGaziantep'te damat dehşeti: 3 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.