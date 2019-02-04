Uludağ’daki olayda 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Bursa Uludağ’da Ptt’ye ait kullanılmayan sosyal tesisin çatısındaki kar yığınlarının çökme anı ve sonrasında yaşanan can pazarı tatilcilerin kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda 6 kişi kar yığınlarının altında kaldı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da Birinci Oteller Bölgesi’nde Ptt’ye ait kullanılmayan sosyal tesisin çatısındaki kar yığınlarının çökme anı ve sonrasında yaşanan can pazarı tatilcilerin kamerasına yansıdı. Uludağ’da tatilde bulunan 6 kişi kar yığınlarının altında kaldı. Bölgedeki tatilciler, jandarma arama ekipleri ve AFAD, yaralıları kurtarmaya giderken o sırada yeni bir kar kütlesi daha çatıdan düşünce o anlarda kameraya yansıdı. Kurtarma çalışmalarında vatandaşlar zor anlar yaşadı.

