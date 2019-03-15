Uludağ’daki olayda jandarmaya direnen kayak hocalarına tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ'da iki grup arasında çıkan, Yusuf Kösedağ’ın (19) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan ve jandarmaya karşı, 'görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlamasıyla tutuklanan 4 kayak hocası, hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, haftanın 5 iş günü imza karşılığı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay, 11 Şubat gecesi Uludağ 1’inci Oteller Bölgesi’nde meydana geldi. Kayak kiralama işi yapan Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. ile özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve otel çalışanı A.Ö. arasında, iddiaya göre 2 liralık tuvalet ücretinin ödenmemesi nedeniyle kavga çıktı. Jandarma kavgaya müdahale etti. Olayın ardından kayak kiralama işi yapan yaklaşık 40 kişilik grup, kavgaya karışan özel güvenlik görevlilerinin konakladıkları otelin kafesini bastı. Burada güvenlik görevlileri ve beraberlerindeki arkadaşlarıyla, kayak işi yapanlar arasında yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği kayak kiralama işi yapan Yusuf Kösedağ hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

4'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Olay sonrası jandarma, kamera görüntülerinden de yola çıkarak kayak kiralama işi yapan 15 kişiyle, 14 güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Jandarmada sorguları tamamlanan 29 kişi, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Kayak hocaları Mesut Uzgaç, Gökhan Uzgaç, Cenk Usta ve Adem Kartal tutuklandı. 4 kişi hakkında jandarmaya karşı, 'görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

'JANDARMAYA MÜDAHALEDE BULUNMADIK'

Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Gökhan Uzgaç, "Yaşanan bir olayı jandarma dağıtmıştı. Kayak odasına gittim. Silah sesi duydum. Bir kişinin yaralandığını gördüm. İnsanlar kendini yere atıyordu. Yaralıyı tanıdığım için yardım edilmesi konusunda bağırdım. Olay yerinde jandarma ile tartışmadım. Kimseyi darbetmedim" dedi. Diğer sanıklar da, olay yerinde bulunduklarını ancak görev yapan jandarmaya karşı darp, hakaret ve direnişte bulunmadıklarını söyledi.

'BİZE KARŞI DİRENDİLER VE HAKARET ETTİLER'

Duruşmaya müşteki olarak katılan ve olay sırasında görevli olan uzman çavuş ile jandarmalar, sanıkların kendilerine karşı direndiğini, hakaret ettiklerini, üzerlerine kasa attıklarını, küfür ettiklerini, bazı arkadaşlarının darp raporu aldıklarını söyleyerek, şikayetçi oldu. Mahkeme hakimi, cinayet dosyasında bulunan olay yeri kamera görüntünün istenmesine, yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan 4 sanığı haftanın mesai günlerinde oturdukları adreslerine yakın karakola giderek imza atmak şartıyla tahliye ederken, bir gün adli kontrol şartına uyulmaması halinde, yasal işlemlerin başlanacağını hatırlatarak tahliye etti. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için Eylül ayına ertelendi. Bu arada Yusuf Kösedağ’ın ölümü ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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