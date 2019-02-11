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Uludağ'daki silahlı kavga anı cep telefonu kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün gece yaşanan ve 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın otel odasından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tarafların silahlarıyla art arda ateş etmesi ve vurulan bir kişinin yaralanarak, yere düşmesi görülüyor.

Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)- Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün gece yaşanan ve 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın otel odasından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tarafların silahlarıyla art arda ateş etmesi ve vurulan bir kişinin yaralanarak, yere düşmesi görülüyor.

Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde dün gece özel güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada Yusuf Köse (19) hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri yeni bir olay yaşanmaması için Oteller Bölgesi'nde nöbet tutmaya başlarken, jandarma ekipleri bölgede devriye geziyor

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Tatilcilerin büyük korku yaşamasına neden olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla otel odasından çektiği görüntülerde kavgaya yaklaşık 30 kişinin karıştığı ve tarafların silahlarıyla birbirine ateş ettiği görülüyor. Görüntüde çatışma sırasında vurulan bir kişi de yerde yatarken yer alıyor.

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