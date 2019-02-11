Uludağ'daki silahlı kavga anı cep telefonu kamerasında (2)

JANDARMADAN OLAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gözaltı sayısı 18'e yükseldi, 3 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Uludağ'da dün gece yaşanan ve 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, ikisi olayda kullanılan 3 tabanca ile bir av tüfeğinin ele geçirildiğini, olay yerinde 237 jandarma personelinin güvenlik tedbirlerini sürdürdüğünü bildirdi.

KAYAK ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ ÜYELERİYLE OTEL ÇALIŞANLARI ÇATIŞTI

Açıklamada Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisindeki Uludağ 1’inci Oteller Bölgesi’nde saat 19.30 sıralarında, Winterfest Açıkhava Etkinliği'nin düzenlendiği Beceren Kafe isimli işletmede Bursa Kayak Öğretmenleri Dernek Başkanı ile otel görevlileri ve özel güvenlikçiler arasında önceden bulunan husumet nedeniyle darp olayı yaşandığı anlatılarak şöyle denildi:

"Olay neticesinde dernek üyesi Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. ile karşı tarafta bulunan özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve otel çalışanı A.Ö. birbirlerini darp etmişlerdir. Olaya süratle müdahale edilerek taraflar ayırılmış, konuyla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla 3 kişi gözaltına alınmıştır. Darp olayının akabinde bahse konu dernek üyelerinden oluşan yaklaşık 30, 40 kişi toplanarak, Genç Yazıcı Otel’de konaklayan darp olayına karışan özel güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmuşlardır. Kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. tabancayla hedef göstermeksizin ateş etmiştir. Açılan ateş neticesinde kayak öğretmenleri derneğinden Y.K. hayatını kaybetmiş, H.S. de yaralanmıştır. Olay yerine yakın olan timlerle olaya süratle müdahale edilmiş, olayın şüphelileri, olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adet tabanca ile birlikte ele geçirilmiştir. Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği’ne mensup grup üyeler üzerinde yapılan üst aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir."

GÖZALTI SAYISI 18'E YÜKSELDİ

"Olay yerindeki güvenlik güçlerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 9 JÖH Timi, 10 Asayiş Timi, 6 İstihbarat Unsuru, 2 Trafik Timi, 1 JASAT Timi ve 1 Olay Yeri İnceleme Timi olmak üzere toplam 237 personelle takviye de bulunulduğu" kaydedilen açıklamada, "Bahse konu gruplar süratle dağıtılmış, müteakiben görgü tanıklarının ifadesi ve kamera kayıtları incelenerek 15 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şahıslar Bursa merkezinde farklı yerlerde halen göz altında tutulmaktadır. Toplam 237 personelle müteakip olayların olmaması için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir" denildi. Olaydan hemen sonra gözaltına alınan 3 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)

