HABER

Uludağ'daki silahlı kavga anı cep telefonu kamerasında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 12:31 | Son Güncelleme

JANDARMADAN OLAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Gözaltı sayısı 18'e yükseldi, 3 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

JANDARMADAN OLAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Gözaltı sayısı 18'e yükseldi, 3 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.
Uludağ'da dün gece yaşanan ve 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, ikisi olayda kullanılan 3 tabanca ile bir av tüfeğinin ele geçirildiğini, olay yerinde 237 jandarma personelinin güvenlik tedbirlerini sürdürdüğünü bildirdi.
KAYAK ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ ÜYELERİYLE OTEL ÇALIŞANLARI ÇATIŞTI
Açıklamada Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisindeki Uludağ 1’inci Oteller Bölgesi’nde saat 19.30 sıralarında, Winterfest Açıkhava Etkinliği'nin düzenlendiği Beceren Kafe isimli işletmede Bursa Kayak Öğretmenleri Dernek Başkanı ile otel görevlileri ve özel güvenlikçiler arasında önceden bulunan husumet nedeniyle darp olayı yaşandığı anlatılarak şöyle denildi:
"Olay neticesinde dernek üyesi Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. ile karşı tarafta bulunan özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve otel çalışanı A.Ö. birbirlerini darp etmişlerdir. Olaya süratle müdahale edilerek taraflar ayırılmış, konuyla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla 3 kişi gözaltına alınmıştır. Darp olayının akabinde bahse konu dernek üyelerinden oluşan yaklaşık 30, 40 kişi toplanarak, Genç Yazıcı Otel’de konaklayan darp olayına karışan özel güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmuşlardır. Kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. tabancayla hedef göstermeksizin ateş etmiştir. Açılan ateş neticesinde kayak öğretmenleri derneğinden Y.K. hayatını kaybetmiş, H.S. de yaralanmıştır. Olay yerine yakın olan timlerle olaya süratle müdahale edilmiş, olayın şüphelileri, olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adet tabanca ile birlikte ele geçirilmiştir. Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği’ne mensup grup üyeler üzerinde yapılan üst aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir."
GÖZALTI SAYISI 18'E YÜKSELDİ
"Olay yerindeki güvenlik güçlerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 9 JÖH Timi, 10 Asayiş Timi, 6 İstihbarat Unsuru, 2 Trafik Timi, 1 JASAT Timi ve 1 Olay Yeri İnceleme Timi olmak üzere toplam 237 personelle takviye de bulunulduğu" kaydedilen açıklamada, "Bahse konu gruplar süratle dağıtılmış, müteakiben görgü tanıklarının ifadesi ve kamera kayıtları incelenerek 15 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şahıslar Bursa merkezinde farklı yerlerde halen göz altında tutulmaktadır. Toplam 237 personelle müteakip olayların olmaması için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir" denildi. Olaydan hemen sonra gözaltına alınan 3 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı
İzmir'deki kavgada 1 kişi yaralandıİzmir'deki kavgada 1 kişi yaralandı
'Avcı' lakaplı seri katile, ağırlaştırılmış müebbet hapis'Avcı' lakaplı seri katile, ağırlaştırılmış müebbet hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.