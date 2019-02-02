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Uludağ’daki tatilcilere yangın şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 08:59 | Son Güncelleme

Uludağ’da içerisinde çocuklarında bulunduğu bir araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Uludağ’daki tatilcilere yangın şoku

Uludağ’da içerisinde çocuklarında bulunduğu bir araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden vatandaşlar kendilerini araçtan dışarı atarken, çevredeki vatandaşların yardımıyla alevler aracı sarmadan söndürüldü.
Olay, kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarıyıl tatilinin son günlerini Uludağ’da geçirmek isteyen, içerisinde çocuklarında bulunduğu 5 kişilik bir ailenin, Uludağ gişelerde otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Ön kaputtan çıkan dumanı fark edilmesi üzerine, araçta bulunanlar kendilerini dışarı attı. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlerken, içerisinde çocuklarında bulunduğu 5 kişilik aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Yangın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracı sarmadan söndürüldü.

Uludağ’daki tatilcilere yangın şoku

Uludağ’daki tatilcilere yangın şoku

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