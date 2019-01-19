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Uludağ'dan dönmek için 2 bin kişi teleferik kuyruğuna girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 21:32 | Son Güncelleme

Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ?a hafta sonu gezmeye gelen günübirlikçiler geri dönmek için Teleferiğe akın etti, metrelerce kuyruk oluştu.

Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ?a hafta sonu gezmeye gelen günübirlikçiler geri dönmek için Teleferiğe akın etti, metrelerce kuyruk oluştu. Yaklaşık 2 bin kişinin sıraya girdiği teleferik kuyruğu istasyona sığmayınca tatilcilerin teleferik sırası 2. Oteller bölgesinde bulunan otelin önüne kadar uzandı.
Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestr ve hafta sonu tatili sebebiyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve fırtınanın yerini güneşli havaya bırakması sonucu vatandaşlar Uludağ?a akın etti. Günübirlik Uludağ?a çıkan tatilciler geri dönmek için teleferik istasyonuna akın etti, metrelerce kuyruk oluştu. İstasyona sığmayıp dışarıya çıkan yaklaşık 2 bin tatilci 2. Oteller bölgesinde bulunan otellerin önüne kadar kuyruk oluşturdu. Uludağ?da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece iken, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

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