Uludağ’ı hiç böyle görmediniz

Avrupa’nın ödüllü müzeleri arasında yer alan Bursa Kent Müzesi, kuruluşunun 16. yıldönümünde renkli bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Binlerce yıldır önemini yitirmeyen, mitolojiden günümüze doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ’ın geçmişten günümüze her yönüyle ele alındığı ‘Uludağ’ın Popüler Tarihi’ sergisi, Bursa Kent Müzesi sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı İlhan Özer’in kurgusunu gerçekleştirdiği sergide Uludağ’ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günü birlik piknik kültürü, yılbaşı ve sömestr tatillerinin vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyaller ile gözler önüne seriliyor. Bithynia Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin heybetli şahidi Uludağ’ın her yönüyle ele alındığı sergide, ayrıca keşişlerin inzivaya çekildiği mekânlar, yazı, fotoğraf, eşya ve objeler eşliğinde masalsı bir dille anlatılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi’nin 16. yılı dolayısıyla hazırladığı “Uludağ’ın Popüler Tarihi” isimli sergi 23 Şubat 2019 günü saat: 17.00’de açılacak.



