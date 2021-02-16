HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uludağ’ın eteklerinde ev alevlere teslim oldu

Uludağ’ın eteklerinde ev alevlere teslim oldu

16.02.2021 13:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yoğun kar ve buzlanma sebebiyle olay yerine gitmekte güçlük çekerken, yapay kalp cihazı ile hayatını sürdüren ev sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi Doğa Sokak’ta Sadık Şen’e ait evde saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İki katlı evin üst katındaki yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar ilk müdahaleyi yapsalar da başarılı olamadılar.
İtfaiye araçları da dik ve buzlu yollar sebebiyle yangın yerine ulaşamadı. Uludağ’ın eteklerinde yangınlar için hazırlanan hidrant da buzlanma sebebiyle çalışmayınca itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.
Ev sakinleri Ferhat Şen ve babası yapay kalp hastası Sadık Şen kendilerini dışarıya attılar. 3 yıldır suni kalp cihazıyla hayatını sürdüren Sadık Şen, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 25 km'yi geçtiYol açılamıyor! Araç kuyruğu 25 km'yi geçti
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Balıkesir-Bursa karayolunda kar kabusu! Araç kuyruğu 25 kilometreyi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 25 km'yi geçti

Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Bakan Koca'dan 'koronavirüs aşısı' çağrısı

Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı

Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın katili kardeşi çıktı! Uzaklaştırma kararı aldırmış

Katili kardeşi çıktı! Kahreden detay

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Son Dakika: AKOM duyurdu: İstanbul'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

AKOM'dan kar yağışıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.