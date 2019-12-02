Uludağ’ın eteklerinde sonbahar bir başka güzel!

Uludağ’ın eteklerindeki ormanlık alanda hazan güzelliği ziyaretçilerini büyülüyor. Kahverengi, yeşil ve sarı tonlarının hakim olduğu İnegöl ilçesi Boğazköy ormanları ve Kıran şelalesi havadan görüntülendi.

Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar,gibi bir çok ağacın bulunduğu İnegöl’deki ormanlarda farklı noktalarda çekilen sonbahar görüntüleri güzelliğini gözler önüne serdi.

Yönetmen Hasan Kandemir tarafından çekilen görüntüler herkesi adeta büyüledi. İnegöl’ün farklı noktalarında havada ve karadan çekilen görüntülerle ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı ve yeşil tonlarının kendini hissettirmeye başladığı Boğazköy’deki o güzel manzarası havadan kaydedildi. Kıran şelalesi ise ortaya ayrı bir renk kattı.

İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnegöl ormanlarımızda sonbahar mevsimin gelmesiyle birlikte bir çok vatandaşımız tarafından ziyaret edilmekte.Ormanlarımız inegöl’ün yüzde 49’nu kapsamakta. İçerisinde kayın, göknar, meşe, akça ağaç gibi bir çok değişik ülkemizde yetişen ağaç türü bulunuyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte özellik bunların sararmaya başlaması, kızıla dönmesi her bitkinin kendine ait renklerinin olmasıyla birlikte bir çok görsel güzelliği içerisinde bulundurmakta. Özellikle yere düşen yapraklardan çıkan sesler içerisinde yürümek isteyen vatandaşlarımız ormanları geziyorlar. Yürüyüş yapan insanlarımız zaman zaman yaban hayvanlarıyla karşılaşmakta" diye konuştu.

