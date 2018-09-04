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Uludağ'ın eteklerindeki ormanlıkta yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

BURSA'da, Uludağ'ın eteklerindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Uludağ'ın eteklerindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol aldığı belirtildi.
Yıldırım ilçesine bağlı Teferrüç Mahallesi'ndeki Sarıkaya Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan Uludağ'ın eteklerinde, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı ormanlıkta başlayan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazözle itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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