Uludağ’ın eteklerine yeni mesire alanı

Yıldırım Belediyesi tarafından Uludağ’ın eteklerinde bulunan Balaban Mahallesinde hayata geçireceği mesire alanı, bölge halkını doğayla buluşturarak aileleri ile keyifli vakit geçirebilme imkanı sağlayacak.

Şehrin çehresini değiştirecek çalışmalarıyla ilçenin marka değerini yükseltecek sosyal donatı alanlarına yenilerini eklemeye hazırlanan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Balaban Mahallesi’ne kazandıracağı Mesire Alanında incelemelerde bulundu. 51 bin 523 metrekare alan üzerinde planlanan Balaban Mesire Alanı, şehrin yoğun yaşantısından ve stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara nefes alacakları önemli bir doğal yaşam imkanı sağlayacak. Piknik alanları, yürüyüş yolları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, adrenalin park, kır kahvesi ve kır lokantası yer alacak mesire alanı insanların yeşille kucaklaşmasına olanak tanıyacak. Yıldırım’ın doğal güzellikleriyle bilinen bir şehir olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, Uludağ’ın eteklerine kurulmuş, derelerle, vadilerle bezenmiş bir ilçemiz. Bu güzelliklerden bugüne kadar yeterince istifade edemedik. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha fazla yararlanacağız. Erikli ve 75. Yıl Mahallelerimizin hemen üzerinde bulunan, trafik gürültüsünün olmadığı, yeşilin ve mavinin iç içe olduğu Balaban Mahallemizdeki mesire alanı hemşehrilerimizin nefes alacakları, yaşamın stresinden uzaklaşacakları ve çocuklarımızın eve hapsolmadan doyasıya oynayabileceği bir alan olacak” diye konuştu.