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Uludağ'ın minik kayakçıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

Uludağ'da kayak hocalığı ve işletmecilik yapan Selim Adıyaman 6 aylıkken ilk denemelerine başladıkları 2 yaşındaki oğlu Hamza Sırac ve 1 yaşındaki kızı Asya Nas'a kayak eğitimleri vermeye devam ediyor.

Enver Fatih TIKIR -Serkan AKKUŞ BURSA, (DHA) Uludağ'da kayak hocalığı ve işletmecilik yapan Selim Adıyaman 6 aylıkken ilk denemelerine başladıkları 2 yaşındaki oğlu Hamza Sırac ve 1 yaşındaki kızı Asya Nas'a kayak eğitimleri vermeye devam ediyor. Uludağ'da onlarca çocuğa kayak sevgisi aşılamak için çalıştığını söyleyen Adıyaman, Kayağa başlamak için 3 yaş uygun bir yaştır. Çocuklar mutlaka diplomalı hocalara emanet edilmelidir. Çocuklar kayakla sağlık ve güç kazanırlar dedi. Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da kayak hocalığı ve işletmecilik yapan Selim Adıyaman 6 aylıkken ilk denemelerine başladıkları 2 yaşındaki oğlu ve 1 yaşındaki kızına kayak eğitimleri vermeye devam ediyor. Çocuklarıyla beraber telesiyej eşliğinde pistin yüksek noktalarına çıkan çocuklarına eşlik ederek kayak yapıyor. Kendilerine özel boyutlarda kayak takımları ve kıyafetleriyle pistlerin tadını çıkaran minik kayakçılar havaların açık olduğu günlerde Uludağ'a çıkıyor. Yalnızca kendi çocuklarına değil Uludağ'da onlarca çocuğa kayak sevgisi aşılamak için çalıştığını söyleyen Adıyaman yaptığı açıklamada, Kayağa başlamak için 3 yaş uygun bir yaştır. Çocuklar mutlaka diplomalı hocalara emanet edilmelidir. Çocuklar kayakla sağlık ve güç kazanırlar dedi. BEN DE 3 YAŞINDA BAŞLADIM Kayak merakının çocukluk yıllarından geldiğini söyleyen Adıyaman yaptığı açıklamada, 3 yaşında Bitlis'te mahalle arasında başladım. Daha sonra ilk yarışmam okullar arasında oldu. Milli takım kampına çağırıldım. İlk senemde minikler milli takımına girdim. Yıldızlarda uluslararası derecelerimiz oldu. Daha sonra uluslararası şampiyonluğum oldu. Yıldızlardan sonra Bursa'dan bir teklif geldi. O süreçte Bursa'ya geldim. 6 AYLIKKEN BAŞLADILAR Çocuklarını kayağa alıştırmak için ilk denemelerine 6 aylıkken başladıklarını söyleyen Adıyaman, 4 yıl önce evlendim. 2 yaşında oğlum, 1 yaşında kızım var. Çocuklarımı da 6 aylıkken kayak yapmaya başlattım. Bu sene ikinci kayaklarını yapıyorlar ama biraz alışma dönemi geçirecekler. Çocukları sevmek lazım. Çocuk sevgin varsa kayağı çok doğru, çok güzel öğretebilirsiniz. İnsanın kendi çocuğunu veya ailesinden birini kayağa alıştırması daha zor. daha iyi olmasını istersin ama çocuklara ağabey, hoca, baba, her şey olmak lazım. Onlara sevdirmek lazım, amaç öncelikle kayağı sevdirmek. Kayağı sevdiremezsen çocuklar çabuk bıkar dedi. KAYAK, ÇOCUKLARLA GÜZEL BİR İLETİŞİM KAYNAĞIDIR Çocukları erken yaşta kayağa başlatmanın pek çok avantajı olduğunu ve dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirten Adıyaman, İlk etapta ayakkabılar çocukların ayağına ağır geliyor. Ayaklarına zarar vermeyecek şekilde ayakkabılarını giydirip ona göre korumak lazım. Batonla göbek kısmından tutarak yavaş bir şekilde kaydırmak lazım. Bu spor güzel bir iletişim kaynağıdır. 3 yaşında çocuklar kayağa başlayabilir. Diplomalı bir hocaya çocuklar teslim edilip eğitim aldırılabilir. Çocukların erken yaşta kayağa başlaması onların sağlığını koruyacaktır. Çocuklar kayak sayesinde hem güç kazanıyor hem de temiz bir hava alıyor. Uludağ'da çocuk sayısı çok fazla. İnsanlar çocuklarını kayağa güzel bir şekilde teşvik ediyor ve hiç bir şekilde çocuklarını çekinmeden hocalara teslim edip kayak yapmasını sağlıyorlar. Normal sezonda kayakçılar arasında çocukların oranı 3'te 1 diyebiliriz.

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