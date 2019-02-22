HABER

Uludağ'ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi'nde sergilenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

BURSA Kent Müzesi renkli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Uludağ'ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi'nde sergilenecek

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA Kent Müzesi renkli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Keşiş Dağı'ndan günümüze 'Uludağ’ın Popüler Tarihi' sergisi, 23 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Avrupa’nın ödüllü müzeleri arasında yer alan, nitelikli sergi ve etkinlikleri ile Bursa’nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Bursa Kent Müzesi, kuruluşunun 16'ncı yıldönümünde renkli bir sergiye ev sahipliği yapacak. İçinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, binlerce yıldır önemini ve değerini yitirmeyen, mitolojiden günümüze doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ’ın geçmişten günümüze her yönüyle ele alındığı ‘Uludağ’ın Popüler Tarihi’ sergisi, Bursa Kent Müzesi sergi salonunda sanatseverlerin izlenimine sunulacak. Sanatçı İlhan Özer’in kurgusunu gerçekleştirdiği sergide Uludağ’ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, yılbaşı ve sömestre tatillerinin vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyaller ile gözler önüne seriliyor. Bithynia Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarının heybetli tanığı Uludağ’ın her yönüyle ele alındığı sergide ayrıca, Anadolu’nun en babacan Olympos’unda keşişlerin inzivaya çekildiği mekânları, varlığından doğan markaları, yazı, fotoğraf, eşya ve objeler eşliğinde masalsı bir dille anlatılıyor. Sergi, 23 Şubat'ta açılacak.

FOTOĞRAFLI

Uludağ'ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi'nde sergilenecekUludağ'ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi'nde sergilenecekUludağ'ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi'nde sergilenecek

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Kavgada ağır yaralanan Suriyeli kurtarılamadıKavgada ağır yaralanan Suriyeli kurtarılamadı
Ağır silah taarruz helikopterinin sözleşmesi imzalandıAğır silah taarruz helikopterinin sözleşmesi imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim Meydanı'nda dehşete düşüren görüntüler

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.