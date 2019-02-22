HABER

"Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

"Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi açılıyor

Bursa Kent Müzesi'nin 16. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi yarın açılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, binlerce yıldır önemini ve değerini yitirmeyen, mitolojiden bugüne doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ'ın geçmişten itibaren her yönüyle ele alındığı sergi, Bursa Kent Müzesi Sergi Salonu'nda yarın sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı İlhan Özer'in kurgusunu yaptığı sergide, Uludağ'ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, yılbaşı ve sömestir tatillerinin vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyallerle gözler önüne seriliyor.

Bitinya Krallığı, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı uygarlıklarının heybetli tanığı Uludağ'ın her yönüyle ele alındığı sergide, ayrıca keşişlerin inzivaya çekildiği mekanlar, varlığından doğan markalar fotoğraf, eşya ve objeler eşliğinde masalsı bir dille anlatılıyor.

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Ataşehir'de hareketlilik (1)Ataşehir'de hareketlilik (1)
Çanakkale Savaşları'nda batırılan savaş gemisi Majestic dalış turizmine açılıyorÇanakkale Savaşları'nda batırılan savaş gemisi Majestic dalış turizmine açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi Bursa

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

İstanbullular dikkat! Bu geceden itibaren...

Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.