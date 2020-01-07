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  4. Uludağ’ın zirvesinde kar helvası yapıp yediler

Uludağ’ın zirvesinde kar helvası yapıp yediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Bursa’da bir grup dağcı Uludağ’da kar helvası yapıp yedi.Timsahlar Trekking Grubu ve A.V.P Cihan Spor Kulübü Dağcılık Branşı üyeleri, yeni yıl ilk yürüyüşünü Uludağ’da gerçekleştirdi.

Bursa’da bir grup dağcı Uludağ’da kar helvası yapıp yedi.
Timsahlar Trekking Grubu ve A.V.P Cihan Spor Kulübü Dağcılık Branşı üyeleri, yeni yıl ilk yürüyüşünü Uludağ’da gerçekleştirdi. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yürüyüşte Uludağ oteller bölgesinde bir araya gelen dağcılar, zaman zaman 1 metreyi bulan karda yürüdü. Yanlarında getirdikleri pekmez ve balı karın üzerine döküp kar helvası yapan dağcılar, yerden kaşık kaşık kar helvası yedi. Bu sene dokuzuncusunu düzenledikleri yürüyüş hakkında Timsahlar Trekking Grubu adına açıklama yapan Hasan Salihoğlu, "Osmanlılar zamanında Hazreti Mevlana’nın bir beyti var: ’Kar yağarken dudaklarımızla öpmeli. Kar ve şeker gönlü ferahlatır’. Biz de onun için bu helvayı pekmez ve Uludağ’da yağan karın üzerinde yaptık, arkadaşlarımızla beraber yedik. 2020 yılının Bursa ve Türkiye dağcılığında önemli bir yeri olmasını, huzurlu ve kayıpsız geçmesini diliyoruz" diye konuştu.

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