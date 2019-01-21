ULUDEF'ten UNESCO Milli Komisyonu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri, UNESCO ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek için UNESCO Milli Komisyonu'nu ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ULUDEF yetkilileri, "7 Temmuz Dünya Değişim Günü"nün, UNESCO'nun uluslararası günler listesine girmesi için geçen sene başlattıkları süreç hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ULUDEF yetkilisi Şems Uzuneser, "ULUDEF olarak, 'Barış içinde yaşamak, insanlık hakkıdır' mottosuyla yola çıktık ve kurulduğumuzdan beri geçen 2 senede mottomuz doğrultusunda pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe imza attık." ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin en önemlisinin, ilk defa 7 Temmuz 2018'de düzenlenen Dünya Değişim Günü' olduğunu vurgulayan Uzuneser, şöyle devam etti:

"Geçen sene bu etkinliği Türkiye'de 12 şehirde ve yurt dışında 9 ülkede düzenledik ve yoğun bir katılımla karşılaştık. Bu yıl daha yaygın şekilde organize edeceğimiz bu günde, en önemli hedeflerimiz ise insanlarda barış için bilinçli değişimin gerekliliğini, farkındalığını geliştirmek ve bunun için değişim tekniklerini sunmaktır. UNESCO'nun kuruluş amacının bizim federasyon olarak amaçlarımızla ve hedeflerimizle çok örtüştüğünü gördük ve partner olmak için yol haritamızı belirledik. Bugün de UNESCO Milli Komisyonu yetkililerini ziyaret ederek, kendilerine amacımız, hedeflerimiz ve çalışmalarımız hakkında bilgi verdik."

