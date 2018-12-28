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Uludere anma programında HDP'lilere tepki 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:39 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Ortasu köyündeki Irak sınırında hava operasyonunda hayatını kaybeden 34 kişi mezarları başında anıldı.

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Ortasu köyündeki Irak sınırında hava operasyonunda hayatını kaybeden 34 kişi mezarları başında anıldı. Anma programında ölenlerin yakınları arasında bulunan Veli Encü, davaya bakan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi.

Uludere ilçesi Ortasu köyü Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava operasyonunda, Irak'tan kaçak mal getiren 34 kişinin hayatını kaybetti. Olayın 7'nci yıl dönümünde yaşamını yitirenler düzenlenen programla anıldı.

Anma programı Ortasu köyündeki mezarlık ziyaretiyle başladı. Ziyarete HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Milletvekilleri Nuran İmir, Ayşe Acar Başaran, Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Nejat İpekyüz ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi.

"7 yıl önce bugün sadece 34 insanımız can vermedi. Bugün kendisine insanım diyen herkes can verdi. Öyle büyük bir acıydı ki, öyle unutulmaz bir acıydı ki her ne kadar yüreğimize, beynimize gömsek bile bu acı hiçbir zaman yüreğimizden çıkmadı. Sorumlular mutlaka hesap verecek."

Olayda yakınlarını kaybedenlerin kendilerine yönelik eleştirilerine de cevap veren Buldan, "Ailemizin yaptığı eleştiriler başımız gözümüz üstünedir. Parti olarak varsa bir eksikliğimiz, yetmezliğimiz bunu telafi etmek en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Bizden kaynaklı yaşanmış her türlü eksiklik karşısında özeleştiriyi bu mezar başında, bugün ben veriyorum. Ama ailelerimiz şunu da bilsin ki hiçbir zaman yalnız olmadılar, bundan sonra da olmayacaklar. Biz bu ailelerin hangi zulümlerle karşılaştığını çok iyi biliyoruz" dedi.

AİLELERDEN HDP'Lİ BEŞTAŞ'A TEPKİ

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından olan Veli Encü, 34 kişinin ölümüyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce davanın kabul görülmemesinin sorumlularının HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Davanın yürütülme biçimi hakkında aileleri kendi iradelerine bırakmayan, davanın nasıl yürütüleceği konusunda bütün aileleri ikna eden, parti adına davanın siyasal yükünü omuzlayan Meral Danış Beştaş ile mahkemeye bir evrakı zamanında teslim etmeyi beceremeyen Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’nin önce Uludereli, sonra da bütün Kürt halkı ve Türkiye kamuoyuna bir özeleştiri borçları, bir hesap verme sorumlulukları vardır."

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