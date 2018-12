Uludere anma programında HDP'lilere tepki 

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Ortasu köyündeki Irak sınırında hava operasyonunda hayatını kaybeden 34 kişi mezarları başında anıldı. Anma programında ölenlerin yakınları arasında bulunan Veli Encü, davaya bakan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi.

Uludere ilçesi Ortasu köyü Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava operasyonunda, Irak'tan kaçak mal getiren 34 kişinin hayatını kaybetti. Olayın 7'nci yıl dönümünde yaşamını yitirenler düzenlenen programla anıldı.

Anma programı Ortasu köyündeki mezarlık ziyaretiyle başladı. Ziyarete HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Milletvekilleri Nuran İmir, Ayşe Acar Başaran, Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Nejat İpekyüz ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi.

"7 yıl önce bugün sadece 34 insanımız can vermedi. Bugün kendisine insanım diyen herkes can verdi. Öyle büyük bir acıydı ki, öyle unutulmaz bir acıydı ki her ne kadar yüreğimize, beynimize gömsek bile bu acı hiçbir zaman yüreğimizden çıkmadı. Sorumlular mutlaka hesap verecek."