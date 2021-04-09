Uludere Davası Yeniden AYM'de

Davanın avukatlarından Kerem Altıparmak’a göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dönemin bakanlarından Berat Albayrak’ın, “Uludere olayının FETÖ yandaşları tarafından” yapıldığını açıklaması davanın yeniden açılmasına yeterli olabilir. Albayrak’ın açıklamasının ardından 2019 yılında harekete geçen ailelerin avukatları önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu önce Uludere’ye, oradan da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı önce dosya ile ilgili kısıtlama kararı aldı ardından da 25 Kasım 2020 tarihine takipsizlik kararı verdi. Bu karara karşı 12 Mart günü Şırnak Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan itiraz reddedilince aileler AYM’ye başvurmaya karar verdi.

Başvuru öncesi aileler adına açıklama yapan ve olayda birçok yakınını kaybeden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ferhat Encü, 10 yıldır faillerin yargılanması için adalet arayışında olduklarını söyledi. Encü, “Türk savaş uçakları tarafından Roboski (Uludere) sınırında kendi hayatlarını idame etmek için komşularıyla ticarete giden sivil insanların üzerine bombalar yağdırıldı. O gün bugündür biz Roboski aileleri, hak savunucuları, siyasetçiler olarak Roboski katliamının emrini veren, faili olanların açığa çıkarılarak, hukuk önünde hesap vermelerini talep ediyoruz. Roboski aileleri olarak adalet talep ediyoruz. Ama maalesef o gün bugündür bir kişi bile açığa alınmadığı gibi yargılanmadı, soruşturulmadı. Biz adalet mücadelesi veren Roboski ailelerine davalar açıldı, gözaltılar tutuklamalar yapıldı. 34 insanı katleden kişiler hakkında dosyalar takipsizlikle sonuçlandı ama adalet mücadelesi verenler Roboski aileleri ise halen yargılanmaktadır. Evladını kaybeden anneler yargılanmaktadır” dedi.

“AYM olayı çözebilir”

Daha sonra söz alan ailelerin avukatlarından Kerem Altıparmak ise davada “FETÖ bağlantısı” olduğunu savundu. İtirazı inceleyen dört yargı mensubundan üçünün ihraç edildiğini söyleyen Altıparmak, “Hikayenin başında bir kovuşturmaya yer olmadığına dair karar var. O kararı veren savcı FETÖ’den ihraç edilen ve hakkında ceza davası açılan bir savcı. Aynı şekilde bu kararın itirazının incelendiği mercide de 3 yargıçtan 2’si yine aynı örgütten ihraç edilen hakimler (var). Bir tek hakim görevde kaldı o da Roboski davasına ilişkin verilmiş kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın bozulmasını talep eden hakim. Yani 4 yargı mensubunun 3’ü örgüt üyeliğinden soruşturuluyor, ihraç edilmiş. Sadece bir tanesi o da bu dava açılmalı diyen hakim görevde” diye konuştu.

Olayın AYM tarafından açığa çıkarılabileceğini vurgulayan Altıparmak, “AYM’ye başvururken biz aslında devlete çok önemli bir fırsat sunuyoruz. Bu ülkenin tarihindeki en büyük sivil katliamlarından birini açığa çıkarma imkanı hukuken AYM’nin elinde ve imkanı dahilindedir. AYM burada bir hak ihlali kararı verirse bu soruşturmanın açılması zorunlu bir zorunlu bir hale gelecek. Bu sadece Roboski ailelerinin davası değildir. Bu Türkiye’de insan haklarına, evrensel değerlere inanan herkesin davasıdır ve hukuki gerekçeleri de fazlasıyla mevcuttur” dedi.