Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş öğrencilerle kartopu oynadı

Şırnak’ın Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, bir ilkokulunun bahçesinde öğrencilerle kartopu oynadı.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Yeşilyuva Şehit Mehmet Paksoy İlk ve Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Demirtaş, burada kartopu oynayan öğrencilerin oyununa katıldı. Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş ile eğlenirken, yarıyıl tatili öncesi stres attı.

Öğrencilerle kartopu oynayan Demirtaş, ilçede kar yağışının eğitim öğretimde aksamaya yol açmadığını söyledi. Öğrencilerle kartopu oynayıp eğlencelerine ortak olmak istediğini aktaran Demirtaş, "İlçemizde kar yağışını eğlenceye çeviren güzel yürekli öğrencilerimize sürpriz yapmak istedik. Kartopu savaşı yaparken okul bahçemizde güzel ve samimi görüntüler oluştu. Buradaki öğrencilerimizin yüzlerinde oluşan mutluluk bizler için her şeyden kıymetlidir" dedi.



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