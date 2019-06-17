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Uludere Kaymakamı, şehit oğlunu düğününde yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 1991 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen bekçi Sadık Altürk'ün oğlu Yakup Altürk'ün düğününe katılan Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu ve protokol üyeleri Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Uludere Kaymakamı, şehit oğlunu düğününde yalnız bırakmadı

Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 1991 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen bekçi Sadık Altürk'ün oğlu Yakup Altürk'ün düğününe katılan Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu ve protokol üyeleri Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.
Uludere'de bekçilik yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle 25 Temmuz 1991'de girdiği çatışmada şehit olan Sadık Altürk'ün oğlu Yakup Altürk (30), Sosun Babat (28) ile düzenlenen törende evlendi. Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu da İlçe Emniyet Müdürü Teyar Arıkan ve protokol üyeleriyle birlikte şehidin oğlu Yakup Altürk'ü düğününde yalnız bırakmadı. Kaymakam Yakınoğlu ve protokol üyeleri, düğünde Kürtçe seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekip, çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Şehitlerin geride emanet olarak bıraktıkları ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu anlatan Kaymakam Yakınoğlu, "Şehit ailelerimizin hem mutlu günlerine hem de acılı, üzüntülü günlerine devlet olarak, ortak olmaya çalışıyoruz. Burada bulunmaktan, sizlerle bu güzel anı yaşamaktan çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar temenni ediyorum. Mevlam kendilerine sağlık, sıhhat içerisinde bir yastıkta uzunca bir ömür nasip etsin. Memlekete, millete faydası dokunacak evlatlar nasip eylesin" dedi.
Şehidin oğlu Yakup Altürk ise Kaymakam Yakınoğlu ve protokol üyelerine teşekkür etti.

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Uludere Kaymakamı, şehit oğlunu düğününde yalnız bırakmadıUludere Kaymakamı, şehit oğlunu düğününde yalnız bırakmadıUludere Kaymakamı, şehit oğlunu düğününde yalnız bırakmadıUludere Kaymakamı, şehit oğlunu düğününde yalnız bırakmadı

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