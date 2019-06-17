HABER

Uludere Kaymakamı, şehit oğlunu düğününde yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 1991 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen bekçi Sadık Altürk'ün oğlu Yakup Altürk'ün düğününe katılan Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu ve protokol üyeleri Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 1991 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen bekçi Sadık Altürk'ün oğlu Yakup Altürk'ün düğününe katılan Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu ve protokol üyeleri Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Uludere'de bekçilik yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle 25 Temmuz 1991'de girdiği çatışmada şehit olan Sadık Altürk'ün oğlu Yakup Altürk (30), Sosun Babat (28) ile düzenlenen törende evlendi. Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu da İlçe Emniyet Müdürü Teyar Arıkan ve protokol üyeleriyle birlikte şehidin oğlu Yakup Altürk'ü düğününde yalnız bırakmadı. Kaymakam Yakınoğlu ve protokol üyeleri, düğünde Kürtçe seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekip, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Şehitlerin geride emanet olarak bıraktıkları ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu anlatan Kaymakam Yakınoğlu, "Şehit ailelerimizin hem mutlu günlerine hem de acılı, üzüntülü günlerine devlet olarak, ortak olmaya çalışıyoruz. Burada bulunmaktan, sizlerle bu güzel anı yaşamaktan çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar temenni ediyorum. Mevlam kendilerine sağlık, sıhhat içerisinde bir yastıkta uzunca bir ömür nasip etsin. Memlekete, millete faydası dokunacak evlatlar nasip eylesin" dedi. Şehidin oğlu Yakup Altürk ise Kaymakam Yakınoğlu ve protokol üyelerine teşekkür etti.

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
“Arama Konferansı”nın ilk toplantısı Kültürpark için“Arama Konferansı”nın ilk toplantısı Kültürpark için
Vatandaşlar balık tutmanın keyfini yaşadıVatandaşlar balık tutmanın keyfini yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Sivas'tan yola çıktı, İzmir'e gidiyor! At sırtında asker yolunda

Bu ağaç eve 500 metrelik teleferikle ulaşılıyor

Bu eve ulaşmanın tek bir yolu var! O da...

Tehlikeye aldırış etmeden selfie çekiyorlar!

Fotoğraf çektirmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.