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ULUDERE'DE HEYELAN

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:45 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı evler toprak ve su altında kaldı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı evler toprak ve su altında kaldı. Can kaybının yaşanmadığı köyde temizlik çalışması başlatıldı.
Uludere'ye bağlı Taşdelen köyünde yağışla birlikte birden fazla noktada heyelan meydana geldi. Heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, su baskını yaşanan ve toprak altında kalan bazı evlerde zarar meydana geldi. Uludere Kaymakamlığı'nca hasar tespiti başlatılırken, Özel İdaresi ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Taşdelen Köyü
- Su basan evler
- Heyelanın olduğu bölge
- İş makinelerinin çalışması
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,(DHA)

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