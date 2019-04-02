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Uludere'de heyelan; evlere toprak aktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde, şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi.

Uludere'de heyelan; evlere toprak aktı

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde, şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Bazı evleri su basarken, bazı evler ve bahçeleri de toprakla doldu.
Uludere'nin Taşdelen köyünde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bu sabah heyelan meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanan olmazken, köydeki bazı evleri su bastı. Heyelanda bazı evler ve bahçelerine de toprak yığını girdi. Uludere Kaymakamlığı'nca evlerde hasar tespit çalışması yapılırken, İl Özel İdaresi ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

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Uludere'de heyelan; evlere toprak aktıUludere'de heyelan; evlere toprak aktıUludere'de heyelan; evlere toprak aktıUludere'de heyelan; evlere toprak aktı

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