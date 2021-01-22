Uludere’de karne gününde tam donanımlı matematik sınıfının açılışı yapıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde tam donanımlı matematik sınıfı açılışı yapıldı. Karne günü vesilesiyle düzenlenen açılışta kitap okuyan ve derslerde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Orgeneral Edip Başer İlköğretim Okulunda Cahit Arf matematik sınıfı düzenlenen törenle açıldı. Aynı okulda Uludere Okuyor Projesi kapsamında en fazla kitap okuyan öğrencilere tablet bilgisayar, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Okulda açılışı yapılan sınıfta kurdele kesiminden sonra çalışan ve satranç oynayan öğrencilerle sobet eden İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, matematik sınıfının açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Solmaz, "Burada önemli olan sınıf açmak değil, bu sınıflarda öğrencilerimizi yetiştirmek. Uludere Okuyor Projesi kapsamında öğrencilerimizle beraber pandemi öncesinde 1 saat boyunca kitap okuma alışkanlığını aşıladık. Bu güzel projenin verimini aldık. Öğrencilerimiz evlerinde kitap okudu ve şimdi öğrencilerimiz bu sayede güzel hediyeler aldı" dedi.

Beritan Ürün adlı öğrenci kitap okuyarak mutlu olduğunu söyledi. Selcan Derik ise, "Bize destek veren öğretmenlerime çok teşekkür ederim. 17 kitap okudum. Bu sınıfta kendimi geliştirmek istiyorum. Burada çalışmak daha verimli olacaktır. Kaymakam beye teşekkür ederim" diye konuştu.

