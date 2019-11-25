HABER

Uludere'de sonbahar güzelliği yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinin eski yerleşkesi, derin vadileri, kavak ve çamlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor - Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek: - "Buralar daha önce terör saldırıları nedeniyle yeterince tanıtılmadı ama huzurun gelmesiyle inşallah hak ettiği değeri bulacak"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinin eski yerleşkesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1994'te boşaltılmak zorunda kalınan beldenin eski yerleşkesi, sonbaharın sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Yeni yerleşim yerinden 5 kilometre uzaktaki bölge, terör örgütüne yönelik operasyonların ardından sağlanan huzur sayesinde yöre sakinlerince ziyaret ediliyor. Köylüler, burada sonbaharda güneşli havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Bölge, derin vadileri, kavak ve çamlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

- "Herkesi bu huzurlu doğaya davet ediyoruz"

Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski yerleşkenin çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Benek, "Buralar daha önce terör saldırıları nedeniyle yeterince tanıtılmadı ama huzurun gelmesiyle inşallah hak ettiği değeri bulacak." ifadesini kullandı.

Bölgede dört mevsim ayrı güzelliğin yaşandığına dikkati çeken Benek, "İlkbaharda açan bitki çeşitliliğiyle bir başka güzel olan bölge, sonbaharda ağaçların yapraklarıyla renk cümbüşü oluşturuyor. Herkesi bu huzurlu doğaya davet ediyoruz." dedi.

- "Fotoğraf ve doğa tutkunları açısından keşfedilmemiş bir yer"

Ziyaretçilerden Mehmet Ali Bulut (27) ise terörden arındırılan bölgeye sık sık piknik yapmak için geldiklerini belirtti.

Huzur ortamının önemine işaret eden Bulut, "Dört mevsim çok güzel bir doğamız var. Kasımda güneşin tadını çıkarıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Ayhan Babat da burasının her mevsim kartpostallık görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Bölgenin bir fotoğrafçının aradığı bütün görsellere sahip olduğunu vurgulayan Babat, "Terör nedeniyle boşaltılmış bir köy. Fotoğrafçılar için hem doğayı hem de eski evleri beraber resmetmek mümkün. Fotoğraf ve doğa tutkunları açısından keşfedilmemiş bir yer." dedi.

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı
Dipsiz Göl açıklaması: Suyu doldurursanız ancak havuz olurDipsiz Göl açıklaması: Suyu doldurursanız ancak havuz olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hilal köyü manzara şırnak terör saldırıları

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposunda yangın

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntüler! Yaban domuzlarını elleriyle besliyorlar

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntü! Elleriyle besliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.