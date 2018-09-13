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Uludere'de uyuşturucu ticaretine 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uludere merkezli yürütülen operasyon kapsamında, sokak satıcılarına yönelik özellikle eğitim-öğretim yılı açılmadan okul bölgelerinin tamamen steril hale getirilmesi, uyuşturucu satışının önlenmesi ve gençlerin korunması amacıyla bugün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Uludere'de uyuşturucu ticaretine 14 gözaltı

ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uludere merkezli yürütülen operasyon kapsamında, sokak satıcılarına yönelik özellikle eğitim-öğretim yılı açılmadan okul bölgelerinin tamamen steril hale getirilmesi, uyuşturucu satışının önlenmesi ve gençlerin korunması amacıyla bugün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, aynı zamanda terörün finans kaynaklarından olan uyuşturu ile ilgili yürütülen operasyonda, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 180 personelin katıldığı operasyonda, 38.4 gram eroin, 126.41 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi de ele geçirildiği de belirtildi.

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Uludere'de uyuşturucu ticaretine 14 gözaltı

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