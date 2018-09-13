Uludere'de uyuşturucu ticaretine 14 gözaltı

ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uludere merkezli yürütülen operasyon kapsamında, sokak satıcılarına yönelik özellikle eğitim-öğretim yılı açılmadan okul bölgelerinin tamamen steril hale getirilmesi, uyuşturucu satışının önlenmesi ve gençlerin korunması amacıyla bugün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, aynı zamanda terörün finans kaynaklarından olan uyuşturu ile ilgili yürütülen operasyonda, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 180 personelin katıldığı operasyonda, 38.4 gram eroin, 126.41 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi de ele geçirildiği de belirtildi.
Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık
Ayasofya ibadete açılacak mı? Anayasa Mahkemesi'nden itiraz başvurusunda karar
İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!
Gergin bekleyiş, tahminlerden daha kötü... Sayı hızla artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Okuyucu Yorumları 0 yorum