Uludereli aileler, Baro Başkanı Av. Elçi'yi, baroya şikayet etti

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 yılında 34 köylünün hava operasyonunda hayatını kaybetmesi ile ilgili AİHM'e açılan davanın 'İç hukuk yolları tüketilmemiştir' gerekçesiyle reddedilmesinin ardından ölenlerin yakınları, kararın olumsuz sonuçlanmasında sorumlu tuttukları Şırnak Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi'yi, Şırnak Barosu'na şikayet etti.

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünün Irak sınırındaki bölgesinde 28 Aralık 2011 tarihinde hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişinin yakınları olayı, AYM'den sonra AİHM'e taşıdı. AİHM verdiği kararda AYM'nin eksik belge nedeniyle başvuruyu reddetiiğini hatırlatarak, 'İç hukuk yollarının tüketilmediği' gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Aileler, önce Anayasa Mahmekesi, ardından AİHM'in davayı reddetmesinden Şınak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi sorumlu tutarak, başkanı olduğu baroya şikayet etti. 34 ailenin imzasını taşıyan şikayet dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi kararında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında, başvurunun reddedilmesine neden olan avukat olarak Av. Nuşirevan Elçi'nin adı açık olarak belirtilmektedir. Bu kararlar sonrasında, Av. Nuşirevan Elçi, vekalet ilişkisinin bir gereği olarak tarafımıza hiçbir açıklama yapılmamış, bu konuda kamuoyu önünde bir açıklama talep ettiğimizi beyan etmemize rağmen de bu başvurumuz tarihinde hala bir açıklamada bulunmamıştır. Netice olarak, Av. Nuşirevan Elçi'nin görevini yerine getirmemesi nedeniyle, bombalanarak öldürülen 34 kişinin yaşam hakkı ihlali nedeniyle biz mağdur sıfatına sahip olanların sorumlulardan hesap sorabilmesi, bu amaçla hukuk yollarına başvurulabilmesi ancak yeni bir delilin ortaya çıkmasıyla mümkündür. Av. Nuşirevan Elçi'nin görevini yerine getirememesi sonucunda, geri dönülemez bir şekilde mağduriyetimiz ortaya çıkmıştır. Belirttiğimiz gibi, Av. Nuşirevan Elçi, bu konuda bugüne kadar bir açıklama dahi yapmamıştır. Bu nedenle Av. Nuşirevan Elçi hakkında gerekli tahkitkatın yapılması amacıyla baro başkanlığınıza şikayet etme zorunluluğumuz doğmuştur. Yukarıda saydığımız nedenlerle, baronuzun, Av. Nuşirevan Elçi'nin görevi ihmal ve meslek kurallarına aykırılık niteliğindeki hareketine ilişkin tahtikat başlatma sağduyusu göstereceğine olan inancımızla, şikayet olunan Av. Nuşirevan Elçi hakkında gerekli tahkikatın yapılmasını saygıyla talep ederiz."

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