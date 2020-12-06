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Uludereliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

06.12.2020 12:50 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına, Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü uydu.

Türkiye genelinde cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına, Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü uydu. Vatandaşların evlerine çekilmesi ile ilçede sokaklar boş kaldı.
Uludere’de kısıtlamanın 2’nci gününde vatandaşlar evlerinden çıkmadı. İlçe genelindeki tüm sokaklar boş kalırken, belediye ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte etti. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek kısıtlamalara uyan Uluderelilere teşekkür etti. Ürek, "Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilçemizin geneli uydu. Kendilerine çok teşekkür ederim. Belediye olarak biz de üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Hafta sonu cadde ve sokaklar boş kalınca birimlerimiz yıkama ve dezenfekte çalışmaları yaptı" dedi.

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