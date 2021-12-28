Uludere’nin 10'uncu Yılında Tepki ve Çağrı

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Irak sınırındaki Ortasu köyünde TSK savaş uçaklarının bombardımanında 34 köylünün öldüğü olayın 10’uncu yıldönümünde, tepkiler ve çağrılar sürüyor.

Bombardımanda yaşamını yitiren 34 kişinin mezarlarının başında düzenlenen anma törenine ölenlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri, baro başkanları ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan katıldı.

Törende önce ölenler için saygı duruşu yapıldı. Daha sonra söz alan TBB Başkanı Sağkan, yaraların sarılması için hukukun işletilmesi gerektiğini söyledi. Etkin soruşturma yürütülmemesine tepki gösteren Sağkan, “19’u çocuk 34 insanımızın yaşamını kaybettiği bu menfur olaya ilişkin etkin bir soruşturma, kovuşturma süreci yürütülmediği gibi, tek bir yetkilinin hesap vermek üzere yargı makamı önünde çıkarılmadı. O yüzden bugün burada ailelerin acılarını paylaşmanın dışında bir şeyler yapmak gerekiyor. 34 insanımız 10 yıl önce katledildi. Yaraları sarmanın yolu hukuku işletmektir. Adaleti tesis etmediğiniz zaman kanayan yarayı durduramazsınız. TBB olarak bundan sonra Roboski’de yaşanan bu olayın gerçek şekilde ortaya çıkması için, adaletin tesis edilmesi için, annelerin gözyaşının bir nebze durması için mücadele edeceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, hakikatleri araştırma komisyonu kurulması çağrısı yaptı. Ailelerden özür dilenmesini isteyen Hatimoğulları, gerçeklerin ortaya çıkarılması için hakikatleri araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Sendikalardan 'yüzleşme' mesajı

Bir anma etkinliği de Diyarbakır’da düzenlendi. Sendikalar tarafından oluşturulan ‘Amed Emek ve Demokrasi Platformu’ isimli grup, Kayapınar ilçe belediyesine kayyum atandıktan sonra yıktırılan Roboski Anıtı’nın olduğu alanda toplandı. Grup adına konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Hasan Hayri Eroğlu, yüzleşme çağrısı yaptı.

Cezasızlık politikasına son verilmesi çağrısı yapan Eroğlu, “Biz sivil toplum örgütleri ve insan hakları savunucuları olarak geçmiş ile yüzleşmenin kaçınılmaz olduğunu, hakikatin ortaya çıkarılmasındaki çözüm gücüne bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Eğer bu sağlanırsa, bir nebze olsun olayın mağdurlarının yaralarını sağaltır, toplumda adalet duygusu oluşur, demokratik ve güvenli bir geleceğin inşasına önemli katkı sunmuş olur. Sonuç olarak yetkililerden katliamdaki hakikatin ortaya çıkarılmasını olayın faillerinin tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını ve cezasızlık politikasının bir an evvel son bulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

DEVA’dan adalete davet

DEVA Partisi Diyarbakır İl Örgütü de tepki gösterenler arasındaydı. İl Başkanı Cihan Ülsen olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Yetkililere adaleti sağlama çağrısı yapan Ülsen, “Toplumsal acıları dindirmenin ve toplumsal yaraları sarmanın en iyi yöntemi adaleti sağlamaktır. Roboski katliamının, başta ölenlerin ailesi olmak üzere tüm toplumda oluşan ve devam eden acılarının dindirilmesi için Diyarbakır DEVA olarak, yetkili makamları derhal adaleti sağlamaya yönelik hukuki işlemleri yeniden başlatmaya ve etkin bir soruşturma yürütmeye davet ediyoruz.Roboski katliamı mutlak suretle tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

15 barodan ortak açıklama

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van barolarından yapılan ortak açıklamada ise cezasızlık vurgusu yapıldı.

“Türkiye'de barışın ve adaleti yolunu Roboski den geçtiği unutulmamalıdır” cümlesiyle devam eden açıklamada, “Roboski katliamında gerçek sorumluların yargılanmaları sağlayarak, adaletin tesis edilmesinin sağlanması devletin en önemli görevlerinden biridir. Karanlıkta bırakılmak istenen Roboski katliamının devletin ve iktidarın en önemli sınavlarından biri olduğu, Kürt meselesinin çözümü yolunda temel taşlarından biri olduğu, Türkiye'de barışın ve adaleti yolunu Roboski’den geçtiği unutulmamalıdır” denildi.

