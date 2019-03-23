Uludere'nin 20 milyon liralık yatırımla çehresi değişti 

Emin BAL/ULUDERE(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK’ta Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, göreve başladığından bu yana ilçeye 20 milyon liralık yatırım yaparak, ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.

Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasının ardından 2 yılda yapılan yatırımları değerlendirdi. Yıllarca hizmet yapılamayan Uludere'de 2 yıl içerinde 20 milyon liralık yatırım yaparak modern bir şehir statüsüne getirdiklerini anlatan Kaymakam Yakınoğlu, 3 mesire alanı, 5 kilometre hazır asfalt, sokak sağlıklaştırma projesi, ilçe merkezinde modern ışıklandırma, ünlü şair, yazar ve düşünürlere ait sözlerin bulunduğu ışıklı pankartlar, 8 çocuk parkı, piknik alanları, içme suyu projesi gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

'KASABA HALİNDEN MODERN ŞEHİR GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURDUK'

Kaymakam Yakınoğlu, 2 yıl içerisinde Uludere'yi modern görünümlü bir şehir haline getirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: