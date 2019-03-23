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Uludere'nin 20 milyon liralık yatırımla çehresi değişti  -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, göreve başladığından bu yana ilçeye 20 milyon liralık yatırım yaparak, ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.  Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasının ardından 2 yılda yapılan yatırımları değerlendirdi.

Emin BAL/ULUDERE(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK’ta Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, göreve başladığından bu yana ilçeye 20 milyon liralık yatırım yaparak, ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.

Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasının ardından 2 yılda yapılan yatırımları değerlendirdi. Yıllarca hizmet yapılamayan Uludere'de 2 yıl içerinde 20 milyon liralık yatırım yaparak modern bir şehir statüsüne getirdiklerini anlatan Kaymakam Yakınoğlu, 3 mesire alanı, 5 kilometre hazır asfalt, sokak sağlıklaştırma projesi, ilçe merkezinde modern ışıklandırma, ünlü şair, yazar ve düşünürlere ait sözlerin bulunduğu ışıklı pankartlar, 8 çocuk parkı, piknik alanları, içme suyu projesi gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

'KASABA HALİNDEN MODERN ŞEHİR GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURDUK'

Kaymakam Yakınoğlu, 2 yıl içerisinde Uludere'yi modern görünümlü bir şehir haline getirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"2017 Şubat ayında Uludere Belediye Başkanlığı emanetini aldığımızdan bu yana gece gündüz demeden, mesai arkadaşlarımızla birlikte Uludere halkımıza yıllardır özlemini çektikleri kaliteli belediye hizmetini sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son güne kadar da çalışmalarımızı devam ettireceğiz inşallah. Göreve geldiğimiz zamana kadar ilçemizde hiçbir belediye hizmeti yapılmadığını gördük. O kadar ki ara mahallelerde çöpler bile düzenli olarak toplanmıyordu. Devletin vatandaşa hizmet için gönderdiği ödeneği terör örgütüne bir şekilde destek olsun diye gönderiyorlardı. Ve halka hizmet anlamında hiçbir şey sunmuyorlardı. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak, ilçemizin daha da gelişmesi, güzelleşmesini sağlamak için birçok proje uyguladık. Kasaba halinden modern şehir görünümüne kavuşturduk ilçemizi."

'GÜZEL SONUÇLAR VE GÜZEL DÖNÜŞÜMLER ELDE EDİYORUZ'

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar da yaptıklarını anlatan Kaymakam Yakınoğlu, ilçe merkezinde kurdukları kitap dekorunun büyük ilgi gördüğünü söyledi. Yakınoğlu, "İlçede kitap dekorunu dizayn ettik. Gençlerimizin, çocuklarımızın okuma alışkanlığının gelişmesini hedefliyoruz. Türk ve dünya klasiklerinin yanısıra Ahmed-i Hani, Mela Hüseyine Bateyi gibi yörenin değerleri olan bölgenin yetiştirdiği yazarlarının kitaplarını dekora yerleştirdik. Güzel sonuçlar ve güzel dönüşümler elde ediyoruz. Yüzlerce öğrencimizi gezi turlarına gönderdik. Askerimizin, polisimizin, güvenlik korucumuzun sayesinde ilçemiz artık terörle değil güzel işlerle anılan bir yer haline geldi" diye konuştu.

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