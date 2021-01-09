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Uludure’de uyuşturucu operasyonu

09.01.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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Uludure’de uyuşturucu operasyonu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde düzenlene operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Uludere İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticaretinde kullanılan iki hassas terazi, 11,24 gram eroin, 15,51 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap, 107,37 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz madde, 3 bin 215 lira para, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet av fişeği ele geçirildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde düzenlene operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Uludere İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticaretinde kullanılan iki hassas terazi, 11,24 gram eroin, 15,51 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap, 107,37 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz madde, 3 bin 215 lira para, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet av fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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